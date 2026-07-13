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Григорян рассказал, кого хочет видеть лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Тренер Александр Григорян рассказал, кому отдает предпочтение в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года.
Фото: Maja Hitij - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru
По словам специалиста, он надеется, что бомбардирскую гонку выиграет капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

"Мне бы хотелось, чтобы лучшим бомбардиром все-таки был Месси, потому что у Мбаппе все впереди", — заявил Григорян.

Перед полуфиналами чемпионата мира Месси и Килиан Мбаппе делят первое место в списке лучших снайперов турнира. На счету обоих форвардов по восемь забитых мячей.

14 и 15 июля пройдут полуфиналы ЧМ-2026. Франция сыграет с Испанией, а Аргентина встретится с Англией.

Источник: "Матч ТВ"

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