Григорян рассказал, кого хочет видеть лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Тренер Александр Григорян рассказал, кому отдает предпочтение в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года.

Фото: Maja Hitij - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru





"Мне бы хотелось, чтобы лучшим бомбардиром все-таки был Месси, потому что у Мбаппе все впереди", — заявил Григорян.

Перед полуфиналами чемпионата мира Месси и Килиан Мбаппе делят первое место в списке лучших снайперов турнира. На счету обоих форвардов по восемь забитых мячей.



14 и 15 июля пройдут полуфиналы ЧМ-2026. Франция сыграет с Испанией, а Аргентина встретится с Англией.



Источник: По словам специалиста, он надеется, что бомбардирскую гонку выиграет капитан сборной Аргентины Лионель Месси.Перед полуфиналами чемпионата мира Месси и Килиан Мбаппе делят первое место в списке лучших снайперов турнира. На счету обоих форвардов по восемь забитых мячей.14 и 15 июля пройдут полуфиналы ЧМ-2026. Франция сыграет с Испанией, а Аргентина встретится с Англией.Источник: "Матч ТВ"