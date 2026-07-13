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Семин объяснил, почему поддерживает ЧМ с 48 сборными

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин выступил в защиту нового формата чемпионата мира с участием 48 команд.
РИА Новости / Алексей Филиппов
По мнению специалиста, расширение турнира помогает развитию футбола и открывает болельщикам новые сборные.

"Без этого формата мы бы не увидели ни Кабо-Верде, ни Кюрасао, которые показали, что футбол развивается везде", — отметил Семин.

Экс-тренер подчеркнул, что эти команды не испортили турнир, а, наоборот, сделали его интереснее. Он также обратил внимание на высокий зрительский интерес: по его словам, матчи проходят при заполненных трибунах, а средняя посещаемость чемпионата составляет около 65 тысяч человек — это рекордный показатель в истории турнира.

Семин считает, что такие цифры подтверждают правильность решения ФИФА расширить ЧМ.

Источник: "Спортс"

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