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Мостовой назвал сборные, которые, по его мнению, сыграют в финале ЧМ-2026

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал команды, которые, по его мнению, встретятся в финале чемпионата мира.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
По словам экс-футболиста, финал мундиаля вновь может свести Аргентину и Францию.

"В финале вижу Аргентину и Францию. Мне запомнился их финал в 2022 году. Могло вообще быть 5:5", — заявил Мостовой.

Он отметил, что надеется на выход Аргентины в финал, но подчеркнул, что Англия располагает сильным составом с Харри Кейном и Джудом Беллингемом, способными решить исход встречи. При этом Мостовой добавил, что и сборную Испании во встрече с Францией не стоит списывать со счетов.

В полуфиналах чемпионата мира Франция сыграет с Испанией, а Аргентина встретится с Англией.

Источник: "Чемпионат"

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