Metaratings утверждает, что 27-летний португалец приступил к тренировкам в общей группе.
Ранее Жедсон пропустил товарищеские матчи против "Рубина" и "Локомотива". В "Спартаке" объяснили отсутствие футболиста семейными обстоятельствами.
Теперь хавбек готовится к старту нового сезона вместе с командой. Уже 18 июля красно-белые встретятся с "Зенитом" в матче за Суперкубок России.
В прошлом сезоне Жедсон провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Источник: Metaratings
Жедсон вернулся в "Спартак" после отъезда по семейным обстоятельствам — СМИ
По информации Metaratings, полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш вернулся в расположение команды и уже тренируется вместе с партнерами.
Фото: ФК "Спартак"