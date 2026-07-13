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Экс-гендиректор "Торпедо" получил два года колонии по делу о подкупе судей

Симоновский районный суд Москвы вынес приговор экс-генеральному директору "Торпедо" Валерию Скородумову по делу о попытке повлиять на результаты футбольных матчей.
Фото: ФК "Торпедо"
Суд назначил экс-руководителю клуба два года колонии, а также запретил заниматься деятельностью, связанной со спортом, в течение трех лет.

Ранее Скородумов признался в подкупе футбольных арбитров. По версии следствия, суммы незаконных вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости матча. В отдельных случаях судье также обещали дополнительные выплаты за назначение пенальти или удаление игрока команды-соперника.

Напомним, из-за этого дела "Торпедо", завоевавшее право выступать в РПЛ по итогам сезона-2025/26, было исключено из числа участников Премьер-лиги и переведено в Первую лигу. Ранее КДК РФС также отстранил Скородумова от футбольной деятельности на десять лет.

Источник: "Матч ТВ"

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