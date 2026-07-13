Суд назначил экс-руководителю клуба два года колонии, а также запретил заниматься деятельностью, связанной со спортом, в течение трех лет.
Ранее Скородумов признался в подкупе футбольных арбитров. По версии следствия, суммы незаконных вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости матча. В отдельных случаях судье также обещали дополнительные выплаты за назначение пенальти или удаление игрока команды-соперника.
Напомним, из-за этого дела "Торпедо", завоевавшее право выступать в РПЛ по итогам сезона-2025/26, было исключено из числа участников Премьер-лиги и переведено в Первую лигу. Ранее КДК РФС также отстранил Скородумова от футбольной деятельности на десять лет.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-гендиректор "Торпедо" получил два года колонии по делу о подкупе судей
Симоновский районный суд Москвы вынес приговор экс-генеральному директору "Торпедо" Валерию Скородумову по делу о попытке повлиять на результаты футбольных матчей.
Фото: ФК "Торпедо"