Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
0 - 2 0 2
Испания2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 4 3 4
ДинамоЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
РадникЗавершен

Мбаппе превзошёл достижение Льориса на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новое национальное достижение по количеству матчей на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
Полуфинальная встреча против Испании стала для форварда 21-й на мировых первенствах, благодаря чему он вышел на первое место среди всех французских футболистов.

Мбаппе превзошёл прежний рекорд, принадлежавший бывшему капитану и голкиперу сборной Франции Уго Льорису, который провёл 20 матчей на чемпионатах мира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится