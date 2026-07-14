Мбаппе превзошёл достижение Льориса на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новое национальное достижение по количеству матчей на чемпионатах мира.

Фото: ФИФА

Полуфинальная встреча против Испании стала для форварда 21-й на мировых первенствах, благодаря чему он вышел на первое место среди всех французских футболистов.



Мбаппе превзошёл прежний рекорд, принадлежавший бывшему капитану и голкиперу сборной Франции Уго Льорису, который провёл 20 матчей на чемпионатах мира.