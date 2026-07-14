Испания забила второй мяч в ворота Франции

Сборная Испании увеличила преимущество в полуфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Франции.

Фото: ФИФА

На 58-й минуте отличился защитник Педро Порро, отправивший второй мяч в ворота французской команды.



После этого гола испанцы повели со счётом 2:0 и сделали серьёзную заявку на выход в финал мирового первенства.