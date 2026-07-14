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Испания забила второй мяч в ворота Франции

Сборная Испании увеличила преимущество в полуфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Франции.
Фото: ФИФА
На 58-й минуте отличился защитник Педро Порро, отправивший второй мяч в ворота французской команды.

После этого гола испанцы повели со счётом 2:0 и сделали серьёзную заявку на выход в финал мирового первенства.

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