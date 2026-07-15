Умяров: хотел бы получить футболку Месси

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- В коллекции, наверное, ни одной такой. Хотел бы, конечно же, Лионеля Месси. И Кристофера Мартинса (улыбается), - цитирует Умярова "Чемпионат"

При этом игрок красно-белых в шутку добавил, что не отказался бы и от экипировки своего одноклубника Кристофера Мартинса.На счету капитана действующих чемпионов мира уже восемь забитых мячей, что позволяет ему возглавлять бомбардирскую гонку турнира. В полуфинале Аргентина с Месси в составе сыграет против сборной Англии.