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Умяров: хотел бы получить футболку Месси

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров признался, что мечтает пополнить свою коллекцию футболкой Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
При этом игрок красно-белых в шутку добавил, что не отказался бы и от экипировки своего одноклубника Кристофера Мартинса.

- В коллекции, наверное, ни одной такой. Хотел бы, конечно же, Лионеля Месси. И Кристофера Мартинса (улыбается), - цитирует Умярова "Чемпионат".

На счету капитана действующих чемпионов мира уже восемь забитых мячей, что позволяет ему возглавлять бомбардирскую гонку турнира. В полуфинале Аргентина с Месси в составе сыграет против сборной Англии.

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