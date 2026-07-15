Губерниев назвал будущего чемпиона мира

Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что сборная Испании станет победителем чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По мнению комментатора, команда Луиса де ла Фуэнте заметно прибавляет по ходу турнира и заслуженно пробилась в финал.В полуфинале мирового первенства испанская сборная уверенно переиграла Францию со счётом 2:0. В решающем матче турнира "Красная фурия" встретится с победителем противостояния между сборными Англии и Аргентины.