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Губерниев назвал будущего чемпиона мира

Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что сборная Испании станет победителем чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению комментатора, команда Луиса де ла Фуэнте заметно прибавляет по ходу турнира и заслуженно пробилась в финал.

- Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В полуфинале мирового первенства испанская сборная уверенно переиграла Францию со счётом 2:0. В решающем матче турнира "Красная фурия" встретится с победителем противостояния между сборными Англии и Аргентины.

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