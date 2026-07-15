Дешам прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в пользу Испании

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026 обратил внимание на работу арбитра.



Фото: Getty Images

- Было много мелких нарушений, игра постоянно останавливалась. Да, они забили после эпизода, который тоже можно считать спорным, и об этом нельзя забывать, тогда как они систематически нарушают правила, - сказал тренер после матча.

Тренер "трёхцветных" считает, что эпизод с назначением пенальти в ворота его команды вызвал вопросы.Испанцы одержали победу со счётом 2:0. Первый мяч Микель Оярсабаль забил с пенальти, назначенного после фола на Ламине Ямале. Благодаря этой победе команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал мирового первенства.