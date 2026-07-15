Газзаев поделился ожиданиями от полуфинала Англия - Аргентина

Фото: ФИФА

- Англия и по составу, и по игре показывает великолепный результат. Сака, Кейн, Беллингем - это лидеры сборной. У англичан укомплектованный состав, который может рассчитывать на победу, - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс"

По мнению специалиста, нынешний состав английской команды позволяет ей бороться за победу в любом матче турнира.Полуфинальный поединок между Англией и Аргентиной состоится 15 июля. Победитель встречи поспорит за титул чемпиона мира против сборной Испании.