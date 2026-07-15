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Газзаев поделился ожиданиями от полуфинала Англия - Аргентина

Экс-рулевой сборной России Валерий Газзаев высоко оценил шансы Англии на выход в финал чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению специалиста, нынешний состав английской команды позволяет ей бороться за победу в любом матче турнира.

- Англия и по составу, и по игре показывает великолепный результат. Сака, Кейн, Беллингем - это лидеры сборной. У англичан укомплектованный состав, который может рассчитывать на победу, - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

Полуфинальный поединок между Англией и Аргентиной состоится 15 июля. Победитель встречи поспорит за титул чемпиона мира против сборной Испании.

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