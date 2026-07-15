Кейн может продолжить карьеру в Саудовской Аравии - источник

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн оказался в сфере интересов "Аль-Хиляля".

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Как пишет журналист Саша Тавольери, саудовский клуб уже вышел на представителей английского форварда и начал обсуждать возможный трансфер, хотя официальных переговоров с мюнхенцами пока не было. Источник утверждает, что сам Кейн не торопится принимать решение.



Прежде чем определиться со своим будущим, 31-летний футболист намерен детально изучить условия потенциального контракта, а также понять спортивные планы "Аль-Хиляля".



При этом саудовский клуб рассчитывает воспользоваться специальным пунктом в соглашении форварда с "Баварией". Начиная с третьего сезона действия контракта сумма выкупа англичанина составляет 65 миллионов евро, и именно эту опцию "Аль-Хиляль" готов активировать, если получит согласие самого игрока.