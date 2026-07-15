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Испания повторила мировой рекорд по серии без поражений

Сборная Испании повторила мировой рекорд по продолжительности серии без поражений среди национальных команд.
Фото: ФИФА
Победа над Францией со счётом 2:0 в полуфинале чемпионата мира - 2026 стала для "Красной фурии" уже 37-м матчем подряд без проигрыша.

По этому показателю испанцы сравнялись со сборной Италии, которая не уступала соперникам на протяжении 37 встреч в период с 2018 по 2021 год.

Теперь у испанской сборной будет шанс установить новый мировой рекорд в финале чемпионата мира, где её соперником станет победитель полуфинального противостояния между Англией и Аргентиной.

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