Испания повторила мировой рекорд по серии без поражений

Сборная Испании повторила мировой рекорд по продолжительности серии без поражений среди национальных команд.

Фото: ФИФА

Победа над Францией со счётом 2:0 в полуфинале чемпионата мира - 2026 стала для "Красной фурии" уже 37-м матчем подряд без проигрыша.



По этому показателю испанцы сравнялись со сборной Италии, которая не уступала соперникам на протяжении 37 встреч в период с 2018 по 2021 год.



Теперь у испанской сборной будет шанс установить новый мировой рекорд в финале чемпионата мира, где её соперником станет победитель полуфинального противостояния между Англией и Аргентиной.