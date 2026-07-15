ФИФА назвала лучшего футболиста матча Франция - Испания

Защитник сборной Испании Педро Порро признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира - 2026 против Франции.

Фото: ФИФА

Лучшего футболиста встречи определила ФИФА. Порро внёс ключевой вклад в уверенную победу испанской команды, забив второй мяч в ворота французов.



Встреча завершилась со счётом 2:0, благодаря чему "Красная фурия" первой завоевала путёвку в финал мирового первенства.



В решающем матче турнира сборная Испании встретится с победителем пары Англия - Аргентина.