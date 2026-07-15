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Испания во второй раз сыграет в финале чемпионата мира

Сборная Испании во второй раз в своей истории пробилась в финал чемпионата мира.
Фото: ФИФА
Это стало возможным после уверенной победы над Францией со счётом 2:0 в полуфинале турнира.

До нынешнего мирового первенства испанцы лишь однажды доходили до решающего матча мундиаля. В 2010 году "Красная фурия" завоевала чемпионский титул, обыграв в финале сборную Нидерландов с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.

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