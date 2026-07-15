Генич отреагировал на выход Испании в финал ЧМ-2026

Константин Генич высказался после победы сборной Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Браво, де ла Фуэнте! Браво, Испания! Финал! Знал, что так будет! Рад! Идеальный матч! Как же они их гоняли без мяча! Бесподобно! - написал Генич.

Комментатор высоко оценил игру команды Луиса де ла Фуэнте, которая взяла верх со счётом 2:0 и первой пробилась в финал турнира.Путёвку в финал испанцам принесли голы Микеля Оярсабаля и Педро Порро. В решающем матче "Красная фурия" встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины.