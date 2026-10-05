Булыкин: в матче с Нигерией Карпин выпустит состав, максимально близкий к основному

- У меня нет сомнений, матч с Нигерией для сборной России получится очень сложным. На мой взгляд, нигерийцы — это соперники более высокого уровня, чем намибийцы и иранцы.
Поэтому, мне кажется, Валерий Карпин в предстоящей встрече выпустит состав, максимально близкий к основному, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, что ранее национальная команда России одержала победу над сборной Ирана в товарищеском матче, который состоялся в Казани, со счетом 2:0. Также подопечные Валерия Карпина разгромили Намибию со счетом 6:0 в Екатеринбурге.
Во вторник, 6 октября, сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией в Нижнем Новгороде. Прошлым летом команды сыграли друг с другом в "Лужниках" - встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.