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Булыкин: в матче с Нигерией Карпин выпустит состав, максимально близкий к основному

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче сборной России с Нигерией.
Фото: РФС
По словам Булыкина, Нигерия - самый сложный соперник на текущих сборах.

- У меня нет сомнений, матч с Нигерией для сборной России получится очень сложным. На мой взгляд, нигерийцы — это соперники более высокого уровня, чем намибийцы и иранцы.
Поэтому, мне кажется, Валерий Карпин в предстоящей встрече выпустит состав, максимально близкий к основному, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

Напомним, что ранее национальная команда России одержала победу над сборной Ирана в товарищеском матче, который состоялся в Казани, со счетом 2:0. Также подопечные Валерия Карпина разгромили Намибию со счетом 6:0 в Екатеринбурге.

Во вторник, 6 октября, сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией в Нижнем Новгороде. Прошлым летом команды сыграли друг с другом в "Лужниках" - встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

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