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Главный тренер "Пюника" высказался о возможном подписании Дзюбы

Главный тренер "Пюника" Дмитрий Гунько высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Гунько, он считает подписание Дзюбы интересным вариантом.

- Интересный вариант. Мы решаем высокие задачи, но в другом чемпионате, - приводит слова Гунько "РБ Спорт".

Напомним, что Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул клуб на правах свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее нападающий заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".

За свою карьеру Дзюба выступал за петербургский "Зенит", столичные "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком "Томи" и тульского "Арсенала". В Турции он поиграл за "Адана Демирспор".

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