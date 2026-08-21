Юран: яйца есть маленькие, а мне нужна команда с большими!

Главный тренер "Урала" Сергей Юран назвал требования к футболистам своей команды.

Фото: ФК "Урал"

- Каждую команду, с которой я работаю, я делаю командой с большими яйцами! Яйца есть маленькие, а мне нужна команда с большими! Мне нужны бойцы! - приводит слова Юрана "Сила спорта"

По словам Юрана, он делает команду с большими яйцами.Сергей Юран летом этого года был назначен на пост главного тренера екатеринбургского "Урала", ранее он занимал аналогичный пост в "СКА-Хабаровске", "Серикспоре", "Пари НН", "Химках" и ряде других российских клубов.После 7 сыгранных туров "шмели" занимают пятое место в турнирной таблице Первой Лиги с 11 набранными очками в своем активе. В 8 туре чемпионата екатеринбуржцы сыграют на домащнем стадионе с "Текстильщиком".