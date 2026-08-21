Футболист "Балтики" близок к переходу в итальянский клуб - источник

Футболист "Балтики" в ближайшее время может переехать в чемпионат Италии.

Фото: ФК "Балтика"

По информации источника, "Болонья" близка к трансферу защитника "Балтики" Натана Гассамы - за его переход заплатят 5 миллионов евро, футболист заключит контракт до лета 2030 года с возможностью продления.



Натан Гассама выступает за калининградцев с августа 2023 года, всего он провел за балтийцев во всех турнирах 85 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.



Рыночная стоимость 25-летнего малийца оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро, его контракт с "Балтикой" рассчитан до конца июня 2028 года.



Источник: инсайдер Николо Скира в соцсетях.

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Болонья