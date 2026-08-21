По информации источника, "Болонья" близка к трансферу защитника "Балтики" Натана Гассамы - за его переход заплатят 5 миллионов евро, футболист заключит контракт до лета 2030 года с возможностью продления.
Натан Гассама выступает за калининградцев с августа 2023 года, всего он провел за балтийцев во всех турнирах 85 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.
Рыночная стоимость 25-летнего малийца оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро, его контракт с "Балтикой" рассчитан до конца июня 2028 года.
Источник: инсайдер Николо Скира в соцсетях.
Футболист "Балтики" близок к переходу в итальянский клуб - источник
Футболист "Балтики" в ближайшее время может переехать в чемпионат Италии.
Фото: ФК "Балтика"