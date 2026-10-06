Сборная Узбекистана уступила Южной Корее

Узбекистан проиграл в товарищеской встрече сборной Южной Кореи (0:2).

Фото: соцсети сборной Узбекистана

Завершился товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Узбекистана. Для обеих национальных команд эта игра стала финальной на текущем учебно-тренировочном сборе. Уверенную победу в этой встрече со счетом 2:0 одержала южнокорейская сборная. Один из голов забил звездный нападающий Сон Хын Мин.



Ранее в рамках этого сбора подопечные Фабио Каннаваро обыграли сборные Ирана (3:1) и Сирии (4:1).