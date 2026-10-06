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Товарищеские матчи. Сборные

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Сборная Узбекистана уступила Южной Корее

Узбекистан проиграл в товарищеской встрече сборной Южной Кореи (0:2).
Фото: соцсети сборной Узбекистана
Завершился товарищеский матч между сборными Южной Кореи и Узбекистана. Для обеих национальных команд эта игра стала финальной на текущем учебно-тренировочном сборе. Уверенную победу в этой встрече со счетом 2:0 одержала южнокорейская сборная. Один из голов забил звездный нападающий Сон Хын Мин.

Ранее в рамках этого сбора подопечные Фабио Каннаваро обыграли сборные Ирана (3:1) и Сирии (4:1).

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