Гончаренко оценил перспективы Мялковского в "Локомотиве" после ухода Батракова

- Возможно, если бы "Локомотив" сохранил прошлогодний состав, Мялковскому стоило бы уйти за практикой в аренду. Но с уходом Баринова, Пруцева, а теперь ещё и Батракова в команде полностью поменялась линия полузащиты.
Продажа Воробьёва и травма Комличенко отразились на атаке. Всё это в комплексе повышает шансы Мялковского, - приводит слова Гончаренко "Чемпионат".
Руслан Мялковский выступает за московский "Локомотив" с января 2025 года, всего он провел за основную команду во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Ранее он выступал за дзержинский "Арсенал", также полузащитник провел один матч за сборную Белоруссии.
Контракт 20-летнего футболиста с красно-зелеными рассчитан до лета 2028 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.