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Экс-арбитр РПЛ: красная карточка Дивееву - это "привоз" от судьи

Экс-арбитр Игорь Федотов раскритиковал Антона Фролова за удаление защитника "Зенита" Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: ФК "Зенит"
Оставшись в меньшинстве, "Зенит" всё же добился победы со счётом 1:0. Решающий мяч Александр Соболев забил с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

- Красная карточка Дивееву - это "привоз" от судьи. Фролов это удаление мог предотвратить. Игрок "Факела" первым начал держать Дивеева и тянул его долго. Уже в этот момент надо было свистеть и давать фол в атаке. Дивеева это не оправдывает, но эта красная карточка - "заслуга" судьи. Фролов двигался академически, а надо было делать спринт - тогда бы он увидел, что происходит, - передаёт слова Федотова "Чемпионат".

После шести туров петербуржцы набрали 12 очков и поднялись на второе место, тогда как "Факел" остался на последней строчке.

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