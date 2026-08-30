Экс-арбитр РПЛ: красная карточка Дивееву - это "привоз" от судьи

- Красная карточка Дивееву - это "привоз" от судьи. Фролов это удаление мог предотвратить. Игрок "Факела" первым начал держать Дивеева и тянул его долго. Уже в этот момент надо было свистеть и давать фол в атаке. Дивеева это не оправдывает, но эта красная карточка - "заслуга" судьи. Фролов двигался академически, а надо было делать спринт - тогда бы он увидел, что происходит, - передаёт слова Федотова "Чемпионат".
После шести туров петербуржцы набрали 12 очков и поднялись на второе место, тогда как "Факел" остался на последней строчке.