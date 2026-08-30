"Краснодар" обновил рекорд РПЛ по матчам с забитыми мячами

Команда Мурада Мусаева забивает как минимум один мяч уже в 26 встречах РПЛ подряд, пишет Opta Sports. Прежнее достижение принадлежало "Зениту". Петербургский клуб в 2023 году отличался в 25 матчах чемпионата кряду.
Новое достижение "быки" оформили в 6-м туре нынешнего сезона, обыграв "Ростов" со счётом 1:0. Последний раз "Краснодар" покидал поле без забитого мяча в РПЛ в сентябре 2025 года - тогда встреча с ростовчанами завершилась нулевой ничьей.
Победа над "Ростовом" стала для "Краснодара" шестой подряд со старта чемпионата. Команда набрала максимально возможные 18 очков.