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"Краснодар" обновил рекорд РПЛ по матчам с забитыми мячами

"Краснодар" установил новый рекорд чемпионата России по продолжительности голевой серии.
Фото: ФК "Краснодар"
Команда Мурада Мусаева забивает как минимум один мяч уже в 26 встречах РПЛ подряд, пишет Opta Sports. Прежнее достижение принадлежало "Зениту". Петербургский клуб в 2023 году отличался в 25 матчах чемпионата кряду.

Новое достижение "быки" оформили в 6-м туре нынешнего сезона, обыграв "Ростов" со счётом 1:0. Последний раз "Краснодар" покидал поле без забитого мяча в РПЛ в сентябре 2025 года - тогда встреча с ростовчанами завершилась нулевой ничьей.

Победа над "Ростовом" стала для "Краснодара" шестой подряд со старта чемпионата. Команда набрала максимально возможные 18 очков.

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