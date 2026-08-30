Как информирует Sport24, московский клуб сделал предложение по 26-летнему футболисту, однако оно не устроило ростовчан. На текущих условиях "Ростов" расставаться с одним из лидеров команды не намерен.
В нынешнем сезоне Миронов принял участие в семи матчах и пока не отметился голами или результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,8 миллиона евро.
"Локомотив" ведёт переговоры по трансферу игрока "Ростова" - источник
"Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику "Ростова" Алексею Миронову и уже начал обсуждать его возможный переход.
Фото: "Матч ТВ"