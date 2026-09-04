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Два футболиста могут покинуть "Рубин" в летнее трансферное окно

Казанский "Рубин" может продать двоих футболистов.
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, защитники Алексей Грицаенко и Дмитрий Кабутов могут покинуть "Рубин" в летнее трансферное окно - в клубе не рассчитывают на футболистов.

Алексей Грицаенко выступает за "Рубин" с февраля 2021 года, он провел за клуб во всех турнирах 108 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

Дмитрий Кабутов вышел на поле в составе казанцев в 118 встречах и отметился 8 забитыми мячами и 20 результативными передачами, он является игроком "Рубина" с лета 2022 года.

Источник: Sport24

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