По информации источника, защитники Алексей Грицаенко и Дмитрий Кабутов могут покинуть "Рубин" в летнее трансферное окно - в клубе не рассчитывают на футболистов.
Алексей Грицаенко выступает за "Рубин" с февраля 2021 года, он провел за клуб во всех турнирах 108 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.
Дмитрий Кабутов вышел на поле в составе казанцев в 118 встречах и отметился 8 забитыми мячами и 20 результативными передачами, он является игроком "Рубина" с лета 2022 года.
Источник: Sport24
Два футболиста могут покинуть "Рубин" в летнее трансферное окно
Казанский "Рубин" может продать двоих футболистов.
Фото: ФК "Рубин"