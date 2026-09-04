Кержаков поделился прогнозом на матч "Зенита" против ЦСКА в 7-м туре РПЛ

"Зенит" играет увереннее, чем ЦСКА, особенно домашние матчи. И здесь, думаю, "Зенит" выиграет, скорее всего, не пропустит – 2:0", - сказал Кержаков.
Центральный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" примет на своем поле московский ЦСКА, состоится завтра, 5 сентября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по петербургскому времени. Главным арбитром встречи назначен Андрей Прокопов, на ВАР - Павел Шадыханов.
Сине-бело-голубые набрали 12 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Дмитрия Игдисамова заработала аналогичное количество баллов и идет строчкой ниже.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"