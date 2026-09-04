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"Пока главный не мешает". Аршавин - о тренерском дуэте со Слуцким

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал назначение в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России по медиафутболу.
Фото: ФК "Зенит"
"Тренерский дуэт со Слуцким? Пока главный не мешает. Я здесь просто по фану.

Заодно посмотрю, а то там Медиалига рассказывает, что они в футболе супер в порядке... Сейчас я изнутри в это погружусь, оценю поближе и потом буду их порошить еще больше", - сказал Аршавин.

Вчера, 3 сентября, пресс-служба сборной России по медиафутболу официально объявила о том, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

Сегодня российская медиафутбольная команда проведет товарищеский матч против медийной сборной Таджикистана. Игра состоится в Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: "СЭ"

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