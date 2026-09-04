"Пока главный не мешает". Аршавин - о тренерском дуэте со Слуцким

"Тренерский дуэт со Слуцким? Пока главный не мешает. Я здесь просто по фану.
Заодно посмотрю, а то там Медиалига рассказывает, что они в футболе супер в порядке... Сейчас я изнутри в это погружусь, оценю поближе и потом буду их порошить еще больше", - сказал Аршавин.
Вчера, 3 сентября, пресс-служба сборной России по медиафутболу официально объявила о том, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
Сегодня российская медиафутбольная команда проведет товарищеский матч против медийной сборной Таджикистана. Игра состоится в Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"