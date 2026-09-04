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Головин включен в заявку "Монако" на матч с "ПСЖ" на фоне слухов об интересе "Зенита"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в командную заявку на игру 3-го тура Лиги 1 против "ПСЖ".

Пресс-служба "Монако" опубликовала заявку команды на предстоящий матч против "Пари Сен-Жермен" в рамках третьего тура чемпионата Франции. В число доступных тренерскому штабу игроков попал и атакующий полузащитник Александр Головин.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах Головина. По информации в прессе, клуб может опустить своего игрока за сумму в 15 миллионов евро.

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