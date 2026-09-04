Решения Карпина вновь вызывают вопросы: в списке сборной России оказалось несколько спорных кандидатур

В этой встрече могут дебютировать аж четыре игрока. Владислав Тороп в текущем сезоне стал основным голкипером из-за травмы Игоря Акинфеева и пока что не подводит: шесть матчей, шесть пропущенных мячей, два «сухаря». Андрей Лангович блестяще заменяет ушедшего Илью Ваханию в «Ростове» и уже набил 1+2 по «гол+пас», а Иван Олейников стал лидером атак «Крыльев Советов» и вот-вот может уйти в «Локомотив». Также в потенциальные дебютанты следует отнести полузащитника ростовчан Алексея Миронова.
В расширенный список попали и «наши иностранцы» – в Россию может прилететь и Матвей Сафонов, и Алексей Батраков, и Алексей Миранчук. Но не совсем ясно, как в этой компании затесался Арсен Захарян. Воспитанник московского «Динамо» разочаровывает в Испании и в новом сезоне получил лишь три минуты игрового времени, даже спортивный директор «Реала Сосьедад» Эрик Бретос уже прямым текстом говорит о том, что полузащитнику пора бы взять себя в руки:
«В конце сезона я поговорил с ним, сказав, что мы невероятно терпеливы, но пора показывать результат. Терпению есть предел. Этим летом он очень хорошо тренировался, демонстрируя проблески своего потенциала в товарищеских матчах. Также верно, что он не получал достаточно игрового времени, и ему нужно быть последовательным и использовать свои возможности, когда они появляются», - приводит слова функционера Mundo Deportivo.
Неудивительно, что все чаще в СМИ появляются слухи о возможном возвращении Захаряна в Россию – например, на правах аренды в родное «Динамо». Это действительно может помочь футболисту перезапустить карьеру, но почему тренерский штаб решил включить его в расширенный список? Необъяснимо.
Но вызывает вопросы не только включение Захаряна в состав, в списке оказались сразу три футболиста «Локомотива» – команды, с треском провалившей старт сезона. Можно понять вызов Антона Митрюшкина – голкипер «железнодорожников» действительно хорош на фоне партнеров, чего только стоит его перформанс во встрече с ЦСКА! Однако чем заслужили попадание в национальную команду Евгений Морозов и Александр Сильянов? При этом Валерий Карпин так и не дал шанс центральному защитнику «Балтики» Сергею Варатынову, проводящему уже второй кряду сильный сезон.
Нельзя оставить без внимания и Дмитрия Воробьева – после перехода в «Краснодар» форвард так и не смог отличиться забитым мячом, хотя выходил на поле во всех матчах южан в этом сезоне. Если тренерский штаб «знакомится с новичками» и постоянно ищет оптимальный состав, то почему бы не дать шанс, например, нападающему «Родины» Артему Максименко? 4+2 по «гол+пас» во всех турнирах, лучший бомбардир Первой Лиги по итогам прошлого сезона – чем не хороший кандидат?
Конечно, стоит привыкнуть, что расширенный список сборной России из раза в раз выглядит спорно и заставляет журналистов задавать Валерию Георгиевичу соответствующие вопросы. Но ответы «Потому что я так решил» или фирменное «Ну и?» начинают утомлять, а порой - раздражать. Особенно – на фоне недавнего провала в матчах с Мали и Египтом.
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Фотоматериалы: РФС, ФК «Реал Сосьедад».