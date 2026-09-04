Решения Карпина вновь вызывают вопросы: в списке сборной России оказалось несколько спорных кандидатур

Колонка Даниила Нахлёсткина.

«В конце сезона я поговорил с ним, сказав, что мы невероятно терпеливы, но пора показывать результат. Терпению есть предел. Этим летом он очень хорошо тренировался, демонстрируя проблески своего потенциала в товарищеских матчах. Также верно, что он не получал достаточно игрового времени, и ему нужно быть последовательным и использовать свои возможности, когда они появляются», - приводит слова функционера Mundo Deportivo.

