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"Без такого мастера, конечно, тяжело". Капитан "Спартака" Зобнин - о Барко

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин высказался об отсутствии заболевшего полузащитника Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, нам его не хватает. Он один из лучших футболистов в РПЛ. Без такого мастера, конечно, тяжело. Что скрывать?

Но мы должны быть вариативными. Если нет одного, нужно, чтобы кто-то заменял. Но это больше к тренеру вопрос. Пробовали играть в два нападающих. Посмотрим, как будет в следующей игре", - сказал Зобнин.

Атакующий полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко пропустил гостевой матч 4-го тура чемпионата России с "Балтикой" (2:1) из-за повреждения ребер, а также не принимал участия в домашней игре 6-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1) из-за бронхита.

Всего в этом сезоне аргентинский хавбек провел 5 матчей за красно-белых во всех турнирах и записал на свой счет гол и результативную передачу.

Источник: "Чемпионат"

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