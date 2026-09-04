"Без такого мастера, конечно, тяжело". Капитан "Спартака" Зобнин - о Барко

"Конечно, нам его не хватает. Он один из лучших футболистов в РПЛ. Без такого мастера, конечно, тяжело. Что скрывать?
Но мы должны быть вариативными. Если нет одного, нужно, чтобы кто-то заменял. Но это больше к тренеру вопрос. Пробовали играть в два нападающих. Посмотрим, как будет в следующей игре", - сказал Зобнин.
Атакующий полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко пропустил гостевой матч 4-го тура чемпионата России с "Балтикой" (2:1) из-за повреждения ребер, а также не принимал участия в домашней игре 6-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1) из-за бронхита.
Всего в этом сезоне аргентинский хавбек провел 5 матчей за красно-белых во всех турнирах и записал на свой счет гол и результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"