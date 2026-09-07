Добровинский - об удалении Тюкавина: у капитана должна быть холодная голова

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"Считаю, что удаление было по делу. Да, Тюкавина провоцировали весь матч, но у капитана должна быть холодная голова. Это будет ему уроком, больше он так никогда не поступит", — заявил Добровинский.