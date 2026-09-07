Добровинский - об удалении Тюкавина: у капитана должна быть холодная голова

"Считаю, что удаление было по делу. Да, Тюкавина провоцировали весь матч, но у капитана должна быть холодная голова. Это будет ему уроком, больше он так никогда не поступит", — заявил Добровинский.
При этом он допустил, что арбитр мог ограничиться желтой карточкой, однако в целом не стал оспаривать решение об удалении нападающего.
После семи туров "Динамо" набрало 13 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 12 сентября дома против "Оренбурга".
Источник: "Спорт-Экспресс"