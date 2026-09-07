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Добровинский - об удалении Тюкавина: у капитана должна быть холодная голова

Известный болельщик "Динамо" Александр Добровинский считает справедливым удаление Константина Тюкавина в победном дерби со "Спартаком".
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
"Динамо" обыграло "Спартак" со счетом 2:1 в матче седьмого тура РПЛ, однако во втором тайме осталось в меньшинстве. На 72-й минуте красную карточку получил капитан бело-голубых Константин Тюкавин.

"Считаю, что удаление было по делу. Да, Тюкавина провоцировали весь матч, но у капитана должна быть холодная голова. Это будет ему уроком, больше он так никогда не поступит", — заявил Добровинский.

При этом он допустил, что арбитр мог ограничиться желтой карточкой, однако в целом не стал оспаривать решение об удалении нападающего.

После семи туров "Динамо" набрало 13 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 12 сентября дома против "Оренбурга".

Источник: "Спорт-Экспресс"

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