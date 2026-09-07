Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
19:30
АхматНе начат

Махачкалинское "Динамо" близко к подписанию игрока сборной Марокко

Как стало известно Rusfootball.info, защитник "Раджи" и сборной Марокко Мехди Мчахчех близок к переходу в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Как сообщает Rusfootball.info, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Ожидается, что марокканский футболист заключит с российским клубом контракт сроком на три года.

Мчахчех провел 32 матча за "Раджу". Кроме того, защитник пять раз выходил на поле в составе национальной сборной Марокко.

"Динамо" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится