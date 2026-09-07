Как сообщает Rusfootball.info, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Ожидается, что марокканский футболист заключит с российским клубом контракт сроком на три года.
Мчахчех провел 32 матча за "Раджу". Кроме того, защитник пять раз выходил на поле в составе национальной сборной Марокко.
"Динамо" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Rusfootball.info
Махачкалинское "Динамо" близко к подписанию игрока сборной Марокко
Как стало известно Rusfootball.info, защитник "Раджи" и сборной Марокко Мехди Мчахчех близок к переходу в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала