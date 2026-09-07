Лепсая не исключил отставку тренера в "Локомотиве" даже после победы

"Я вам так скажу, я и так его не исключаю", — ответил функционер на вопрос о возможном увольнении тренера после победы.
Лепсая подчеркнул, что не располагает точной информацией о ситуации внутри клуба. При этом он сослался на разговоры о возможных разногласиях и противостоянии в "Локомотиве".
"Если правда то, что мы слышим, и я точно этого не знаю, что есть там какой-то антагонизм и противостояние внутри… Ну, выиграли одну игру. И что это меняет? Ничего", — добавил он.
Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022 года.
Источник: "Коммент.Шоу"