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Лепсая не исключил отставку тренера в "Локомотиве" даже после победы

Футбольный функционер Тимур Лепсая допустил, что Михаил Галактионов может покинуть пост главного тренера "Локомотива", несмотря на победу над "Балтикой".
Фото: РИА Новости / Александр Подгорчук
"Локомотив" в седьмом туре РПЛ на выезде обыграл "Балтику" со счетом 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте забил Андрей Мостовой. Однако, по мнению Лепсая, даже этот результат не гарантирует Галактионову сохранения должности.

"Я вам так скажу, я и так его не исключаю", — ответил функционер на вопрос о возможном увольнении тренера после победы.

Лепсая подчеркнул, что не располагает точной информацией о ситуации внутри клуба. При этом он сослался на разговоры о возможных разногласиях и противостоянии в "Локомотиве".

"Если правда то, что мы слышим, и я точно этого не знаю, что есть там какой-то антагонизм и противостояние внутри… Ну, выиграли одну игру. И что это меняет? Ничего", — добавил он.

Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022 года.

Источник: "Коммент.Шоу"

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