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Гасилин дал инсайд по поводу будущего Андрея Мостового

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин заявил, что после завершения аренды Андрей Мостовой должен подписать долгосрочный контракт с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
Мостовой перебрался из "Зенита" в московский клуб 4 сентября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, однако, по информации Гасилина, 28-летний полузащитник может остаться в "Локомотиве" и после завершения аренды.

"Насколько я знаю, далее Андрей подпишет долгосрочный контракт с железнодорожниками", — заявил Гасилин.

Экс-футболист "Зенита" считает решение Мостового оправданным с точки зрения игровой практики. По его словам, ради перехода футболист согласился на серьезное сокращение зарплаты.

"Мостовой сейчас в том возрасте, когда надо играть в футбол. Он пошел на понижение зарплаты в два раза. По-футбольному это правильное решение. Возможно, этот переход станет очень похожим на историю с Круговым", — отметил Гасилин.

При этом он подчеркнул, что "Зенит" пока лишь отдал своего игрока в аренду "Локомотиву". В составе петербургского клуба Мостовой пять раз становился чемпионом России.

Источник: "СЭ"

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