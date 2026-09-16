Гасилин дал инсайд по поводу будущего Андрея Мостового

"Насколько я знаю, далее Андрей подпишет долгосрочный контракт с железнодорожниками", — заявил Гасилин.
Экс-футболист "Зенита" считает решение Мостового оправданным с точки зрения игровой практики. По его словам, ради перехода футболист согласился на серьезное сокращение зарплаты.
"Мостовой сейчас в том возрасте, когда надо играть в футбол. Он пошел на понижение зарплаты в два раза. По-футбольному это правильное решение. Возможно, этот переход станет очень похожим на историю с Круговым", — отметил Гасилин.
При этом он подчеркнул, что "Зенит" пока лишь отдал своего игрока в аренду "Локомотиву". В составе петербургского клуба Мостовой пять раз становился чемпионом России.
Источник: "СЭ"