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Батраков впервые появился в EA Sports FC и сразу обошел Головина по рейтингу

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков дебютирует в футбольном симуляторе EA Sports FC 27 с рейтингом 79.
Фото: ФК "Галатасарай"
В сети появилось изображение 21-летнего российского футболиста из новой части популярной серии EA Sports FC. Для Батракова это станет первым появлением в футбольном симуляторе.

Общий рейтинг полузащитника составит 79. По этому показателю Батраков опередил хавбека "Монако" Александра Головина, получившего 78 баллов. При этом выше обоих россиян разработчики оценили голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова — его рейтинг составляет 83.

Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин провел три матча в чемпионате Турции и сделал одну результативную передачу. Также полузащитник успел сыграть в Лиге чемпионов.

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