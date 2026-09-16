В сети появилось изображение 21-летнего российского футболиста из новой части популярной серии EA Sports FC. Для Батракова это станет первым появлением в футбольном симуляторе.
Общий рейтинг полузащитника составит 79. По этому показателю Батраков опередил хавбека "Монако" Александра Головина, получившего 78 баллов. При этом выше обоих россиян разработчики оценили голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова — его рейтинг составляет 83.
Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин провел три матча в чемпионате Турции и сделал одну результативную передачу. Также полузащитник успел сыграть в Лиге чемпионов.
Батраков впервые появился в EA Sports FC и сразу обошел Головина по рейтингу
Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков дебютирует в футбольном симуляторе EA Sports FC 27 с рейтингом 79.
Фото: ФК "Галатасарай"