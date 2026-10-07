Капитан "Локомотива" - о ситуации в клубе: все всё понимают

"Всем тяжело, все всё понимают. Сейчас нужно набирать очки и исправить сложившуюся ситуацию. Никакого расстройства или ещё чего-то - это можно заметить по нашим тренировкам.
Все в команде работают в максимальном режиме, чтобы исправить наше положение. Ни о какой панике в команде и речи не идёт", - сказал Митрюшкин "Чемпионату".
На данный момент московский "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала лишь 7 очков в девяти прошедших матчах. Красно-зеленые одержали 1 победу, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
В прошлом сезоне "железнодорожники" завоевали бронзовые медали чемпионата с 53 баллами в своем активе.