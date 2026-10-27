"Сейчас я лучший в мире". Кейн высказался о получении "Золотого мяча"

Форвард Харри Кейн высказался о получении "Золотого мяча".

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Так что да, сейчас я лучший в мире. Чувствую себя невероятно. Спасибо вам огромное, - сказал Кейн в соцсетях.

По словам Кейна, он благодарен всем близким и испытывает невероятные чувства.- Спасибо всем моим друзьям, всем моим товарищам по команде, тренерам, персоналу, всем болельщикам по всему миру, без вас это было бы невозможно.Сегодня, 27 октября, в Лондоне состоялась церемония вручения "Золотого мяча" - 2026. Лучшим игроком мира по итогам этого года был признан форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, также он получил награду лучшему нападающему года. Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" получил вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле.Харри Кейн в прошлом сезоне провел за мюнхенский клуб во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 61 забитый мяч и 7 голевых передач. Также он стал бронзовым призером чемпионата мира-2026 в составе сборной Англии.