Черданцев - о "Локомотиве": и дальше может бросать из одной крайности в другую

- Для "Локомотива" было понятно, что сезон будет тяжёлым. Возвращение Комличенко после травмы и появление Бабкина глобально проблему "Локомотива" не решают.
Поэтому команду и дальше может бросать из одной крайности в другую: будут удачные матчи, за которыми последуют неудачные. В этой ситуации я бы отталкивался не столько от "Локомотива", сколько от "Ростова", который сейчас играет в хороший футбол и находится в прекрасной форме. Скорее, комплименты заслуживает Кириченко и его команда, чем критика в адрес "Локомотива", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
В 12 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:2. В этой встрече столичная команда не нанесла ни одного удара в створ. На данный момент "железнодорожники" располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе. В следующем туре красно-зеленые примут на домашнем стадионе московский "Спартак", располагающийся на пятом месте в таблице.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Локомотив" впервые при Михаиле Галактионове стал бронзовым призером чемпионата страны. В летнее трансферное окно команду покинули форвард Дмитрий Воробьев и полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков.