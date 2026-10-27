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Орлов объяснил большое количество пенальти в пользу "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему "Зенит" получает много пенальти в свою пользу.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Орлова, "Зенит" получает больше всех пенальти, потому что много атакует.

- Так было и в советском футболе, когда киевское "Динамо" обыгрывало всех, они пробивали много пенальти.
Это потому, что они больше всех атакуют, их больше бьют у чужих ворот, понимаете? Игроков "Зенита" сбивают, не пускают [к воротам]. И это нормально, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, что в 12 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0. В первом тайме гости не смогли реализовать пенальти, а после перерыва главный арбитр трижды указал на одиннадцатиметровую отметку в пользу петербуржцев.

По итогам 12 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе.

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