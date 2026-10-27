Орлов объяснил большое количество пенальти в пользу "Зенита"

- Так было и в советском футболе, когда киевское "Динамо" обыгрывало всех, они пробивали много пенальти.
Это потому, что они больше всех атакуют, их больше бьют у чужих ворот, понимаете? Игроков "Зенита" сбивают, не пускают [к воротам]. И это нормально, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что в 12 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0. В первом тайме гости не смогли реализовать пенальти, а после перерыва главный арбитр трижды указал на одиннадцатиметровую отметку в пользу петербуржцев.
По итогам 12 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе.