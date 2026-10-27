Орлов объяснил большое количество пенальти в пользу "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

Это потому, что они больше всех атакуют, их больше бьют у чужих ворот, понимаете? Игроков "Зенита" сбивают, не пускают [к воротам]. И это нормально, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".