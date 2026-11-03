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"Чемпионат просто сумасшедший!" Радченко подвел итоги 13-го тура РПЛ

Чемпион СССР и двукратный России Дмитрий Радченко в интервью Rusfootball.infо подвел итоги 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Самое сильное впечатление – победа «Родины» над «Краснодаром». Вряд ли кто-то ждал такого исхода спустя пару недель после прихода Альбы. Но испанец, видимо, быстро разобрался, что к чему. Во всяком случае, такой боевитой «Родины» я еще не видел. Более того, она играла на победу, ни в коем случае не на ничью. И заслужила эту невероятную развязку.

«Спартак» просто разобрал «Локомотив» по косточкам с первых минут. Впервые видел совершенно спокойного Карседо – стоял безо всяких эмоций, ему все нравилось. С первых минут было понятно, что счет будет крупным. Может быть, Галактионов ошибся с составом.
Вообще очень интересный тур, да и весь чемпионат просто сумасшедший!

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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