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Орлов оценил игру вратаря Москвичева за "Зенит"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался от игре 22-летнего голкипера "Зенита" Богдана Москвичева.
Фото: ФК "Зенит"
"Москвичев действует в воротах спокойно, уверенно, хладнокровно. Никакой суеты. Подкупает его психологическая устойчивость. Неплох и в игре ногами.

Видно, что прошел хорошую школу в "Оренбурге", - сказал Орлов.

22-летний Богдан Москвичев - воспитанник Академии "Зенита". Нынешний контракт вратаря с петербургским клубом действует до лета 2029 года. В этом сезоне голкипер сыграл в 12-м и 13-м турах Российской Премьер-Лиги, в которых не пропустил ни одного гола. Также он провел 4 матча в Кубке России и дважды отыграл на ноль.

Напомним, сезона 2024/2025 Москвичев провел в "Оренбурге" на правах аренды.

Источник: "СЭ"

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