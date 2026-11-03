Орлов оценил игру вратаря Москвичева за "Зенит"

"Москвичев действует в воротах спокойно, уверенно, хладнокровно. Никакой суеты. Подкупает его психологическая устойчивость. Неплох и в игре ногами.
Видно, что прошел хорошую школу в "Оренбурге", - сказал Орлов.
22-летний Богдан Москвичев - воспитанник Академии "Зенита". Нынешний контракт вратаря с петербургским клубом действует до лета 2029 года. В этом сезоне голкипер сыграл в 12-м и 13-м турах Российской Премьер-Лиги, в которых не пропустил ни одного гола. Также он провел 4 матча в Кубке России и дважды отыграл на ноль.
Напомним, сезона 2024/2025 Москвичев провел в "Оренбурге" на правах аренды.
Источник: "СЭ"