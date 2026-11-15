Главный тренер сборной Португалии - о Роналду: зачем по нему скучать? Его здесь нет

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Расписание РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Расписание Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Расписание АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Расписание Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Расписание Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Расписание Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Расписание Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Два клуба РПЛ заинтересованы в подписании футболиста "Урала" - источник
Сборная Португалии крупно проиграла Дании в первом матче после ухода Роналду
1
"Спартак" и "Краснодар" заинтересовались вратарём "Рубина" - источник
5
Раскрыто, как действует Галактионов в ситуации с "Локомотивом" - источник
19
Голы Абдулкадырова, Лусиано и Воронова помогли ЦСКА разгромить тульский "Арсенал"
1
Главные новости
Матчи
35
Скрыть
Сегодня (15)
Завтра (10)
Вчера (10)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0
1
0
Ленинградец
Завершен
Челябинск
13:00
Велес
Не начат
Уфа
14:30
Спартак Кострома
Не начат
Сочи
17:00
Шинник
Не начат
Лига Наций УЕФА
Новости
Кипр
17:00
Черногория
Не начат
Латвия
17:00
Армения
Не начат
Финляндия
20:00
Сан-Марино
Не начат
Беларусь
20:00
Албания
Не начат
Франция
22:45
Турция
Не начат
Бельгия
22:45
Италия
Не начат
Испания
22:45
Англия
Не начат
Хорватия
22:45
Чехия
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
13:00
Родина
Не начат
Краснодар
15:00
Дружба
Не начат
Зенит
17:00
Трабзонспор
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Волга Ул
0 - 1
0
1
Торпедо
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Косово
0 - 0
0
0
Израиль
Завершен
Норвегия
3 - 1
3
1
Уэльс
Завершен
Грузия
0 - 2
0
2
Венгрия
Завершен
Румыния
2 - 1
2
1
Польша
Завершен
Швеция
3 - 2
3
2
Босния и Герцеговина
Завершен
Португалия
1 - 4
1
4
Дания
Завершен
Северная Ирландия
1 - 0
1
0
Украина
Завершен
Австрия
1 - 0
1
0
Ирландия
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА
4 - 1
4
1
Арсенал Тула
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Казахстан
18:00
Словакия
Не начат
Фарерские острова
18:00
Молдова
Не начат
Исландия
20:00
Люксембург
Не начат
Эстония
20:00
Болгария
Не начат
Литва
20:00
Лихтенштейн
Не начат
Северная Македония
22:45
Словения
Не начат
Греция
22:45
Сербия
Не начат
Германия
22:45
Нидерланды
Не начат
Гибралтар
22:45
Мальта
Не начат
Швейцария
22:45
Шотландия
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Главный тренер сборной Португалии - о Роналду: зачем по нему скучать? Его здесь нет
Сегодня, 10:34
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался об отсутствии
Криштиану Роналду
после поражения от Дании (1:4).
Фото: GLobal Look Press
По словам Жезуша, Роналду сам решил покинуть сборную, и по нему незачем скучать.
- В каком смысле скучаю? Его здесь больше нет. Зачем по нему скучать?
Он мог бы составить мне компанию, но он больше не играет, его здесь нет, и он сам решил, как сложится его будущее, - приводит слова Жезуша A Bola.
Напомним, что в ноябре
Криштиану Роналду
объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а также выигрывал со сборной чемпионат Европы и Лигу Наций УЕФА. У форварда был конфликт с Жезушем, после которого он решил больше не выступать за сборную.
Вчера, 14 ноября, сборная Португалии в первом матче после ухода Криштиану Роналду уступила Дании в Лиге Нацией со счетом 1:4.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Португалии
Криштиану Роналду
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
2
0