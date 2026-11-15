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Главный тренер сборной Португалии - о Роналду: зачем по нему скучать? Его здесь нет

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался об отсутствии Криштиану Роналду после поражения от Дании (1:4).
Фото: GLobal Look Press
По словам Жезуша, Роналду сам решил покинуть сборную, и по нему незачем скучать.

- В каком смысле скучаю? Его здесь больше нет. Зачем по нему скучать?

Он мог бы составить мне компанию, но он больше не играет, его здесь нет, и он сам решил, как сложится его будущее, - приводит слова Жезуша A Bola.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а также выигрывал со сборной чемпионат Европы и Лигу Наций УЕФА. У форварда был конфликт с Жезушем, после которого он решил больше не выступать за сборную.

Вчера, 14 ноября, сборная Португалии в первом матче после ухода Криштиану Роналду уступила Дании в Лиге Нацией со счетом 1:4.

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