- На капитанской повязке сборной России – маршрут той самой "золотой" сборной СССР на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурн. Советские футболисты преодолели 14,5 тысяч километров с пересадками в Ташкенте, Хабаровске, Сингапуре и Дарвине, прежде чем завоевать золото в Австралии. В общей сложности в воздухе команда провела более 20 часов.
По воспоминаниям олимпийского чемпиона Алексея Парамонова, в Ташкенте команда задержалась на несколько дней, успела потренироваться и провести двусторонний матч.
После победы на Олимпиаде футболисты возвращались домой вместе с остальной советской делегацией на теплоходе "Грузия", который доставил их из Мельбурна во Владивосток, - сообщает РФС.
Сегодня, 17 ноября, национальная команда России сыграет со сборной Венесуэлы в рамках товарищеского матча - встреча состоится в Краснодаре на "Ozon Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что в ноябре команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Узбекистаном со счетом 3:2, венесуэльцы в товарищеской встрече уступили сборной Страны Басков со счетом 0:1.
Стало известно, как будет выглядеть капитанская повязка сборной России в матче с Венесуэлой
Представлена повязка сборной России на товарищеский матч с Венесуэлой.
Фото: РФС