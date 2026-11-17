"Другого выбора не было. Команда не один месяц тренируется на этом поле. По нашим и футболистов оценкам, это лучший искусственный газон в России сегодня", — заявил Леонченко.
Гендиректор подчеркнул, что регулярная смена искусственного покрытия на натуральное может негативно сказываться на футболистах. Поэтому клуб предпочёл использовать одинаковый тип газона для тренировок и матчей.
Особое внимание уделили качеству нового поля. Покрытие произведено в Нидерландах и отличается специальным переплетением искусственных волокон, благодаря которому наполнитель лучше удерживается внутри газона.
"Наш газон не только эстетично выглядит по телевизионной картинке, но и комфортен для игры", — отметил Леонченко.
Кроме того, поле оборудовано системой подогрева и автоматического полива. Это позволит использовать арену в холодные месяцы и поддерживать необходимые условия для проведения матчей.
Источник: "Чемпионат"