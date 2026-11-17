- Прежде всего — команда. Команда выигрывает, команда проигрывает. Самое важное — коллектив. Если коллектив решил так, значит, правильно сделал.
Глушенков — потеря для сборной? Он качественный футболист, но прежде всего — команда. По мне, Карпин поступил правильно, - приводит слова Зотова Metaratings.
Напомним, что на данный момент полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков с десятью забитыми мячами в своем активе является лучшим бомбардиром чемпионата России. Футболист не попал в состав национальной команды России на ноябрьские сборы - главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил это тем, что Глушенков не хочет выступать за главную команду страны.
Также с критикой в адрес Глушенкова выступили несколько игроков сборной России. Сообщалось, что конфликт возник после ничьей с Нигерией (3:3) - некоторые футболисты национальной команды посчитали, что игрок "Зенита" недостаточно выкладывался на футбольном поле.