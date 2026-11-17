Сегодня, 17 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная Бразилии встречалась с национальной командой Сингапура. Игра завершилась разгромной победой команды Карло Анчелотти со счетом 7:0.
Вингер Винисиус Жуниор оформил хет-трик, по одному голу на свой счет записали нападающие Эндрик, Эстевао и Райан. Еще один мяч был записан на защитника Рауля Сухайми, как автогол.
Левый крайний защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе бразильцев и провел на поле всю встречу.
Сборная Бразилии с Дугласом Сантосом забила 7 безответных мячей Сингапуру
Бразильцы разгромили команду Сингапура в товарищеской игре (7:0).
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