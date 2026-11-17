Игрок "Сочи" провел 400-й матч за карьеру

Игра минувшего тура стала юбилейной для футболиста "Сочи".

Фото: ФК "Сочи"

Матч 19-го тура Первой лиги против ярославского "Шинника" стал юбилейным для полузащитника "Сочи" Руслана Магаля. На счету 34-летнего футболиста теперь 400 официальных матчей на профессиональном уровне.



За свою карьеру игрок защищал цвета семи разных клубов, в числе которых воронежский "Факел", калининградская "Балтика", "Сибирь" и другие.



В 400 матчах Магаль отметился 21 забитым мячом и сделал 32 голевые передачи.