Матч 19-го тура Первой лиги против ярославского "Шинника" стал юбилейным для полузащитника "Сочи" Руслана Магаля. На счету 34-летнего футболиста теперь 400 официальных матчей на профессиональном уровне.
За свою карьеру игрок защищал цвета семи разных клубов, в числе которых воронежский "Факел", калининградская "Балтика", "Сибирь" и другие.
В 400 матчах Магаль отметился 21 забитым мячом и сделал 32 голевые передачи.
Игрок "Сочи" провел 400-й матч за карьеру
Игра минувшего тура стала юбилейной для футболиста "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"