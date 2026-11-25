- Конечно. Мечта и желание надеть футболку сборной Аргентины всегда со мной. Но я не зациклен на вызове и не переживаю из-за того, что пока не получаю приглашение.
Мне комфортно в "Спартаке", и я стараюсь просто хорошо выполнять свою работу. А там уже будет видно: получится или нет. Да — хорошо, нет — ничего страшного, - приводит слова Барко "Чемпионат".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач. Рыночная стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2030 года.
Ранее Барко был игроком "Ривер Плейта", "Атланты Юнайтед" и "Индепендьенте". В его активе четыре матча в составе сборной Аргентины до 23 лет, один забитый мяч и одна голевая передача.