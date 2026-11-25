- То, что "Зенит" проиграл, — прежде всего заслуга "Рубина". Ребята вышли с хорошей самоотдачей. Плюс новый тренер Кузьмин — в прошлом хороший, стабильный игрок. Ему доверили команду, это её окрыляет. Болельщики Кузьмина знают, верят в него и поддерживают.
Что касается "Зенита", можно говорить, что у них немного притупился азарт выигрывать в каждом матче. Уверен, что в следующей игре с ЦСКА настрой будет уже другим и "Зенит" будет другим, - цитирует Тукманова Metaratings.
В 15 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил казанскому "Рубину" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Ульви Бабаев, Игор Вуячич и Велдин Ходжа, в составе гостей - Луис Энрике. Отметим, что в 14 туре РПЛ петербуржцы на домашнем стадионе сыграли вничью с "Ростовом" (2:2). В 15 туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА.
На данный момент команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего московского "Динамо" на одно очко.